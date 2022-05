Maasmechelen

Het was een droom om ooit mee te doen aan The Voice Kids. Nu Anne Dexters (14) in de finale staat, is het bijna tijd om te ontwaken. “De mooiste reacties die ik krijg, komen van mensen die kampen met dezelfde angsten als ik. Ze zijn blij om te horen dat ze er niet alleen voor staan”, zegt de Maasmechelse.