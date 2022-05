Belgisch feestje in de Giro: De Bondt is sprinters te slim af en wint op verbluffende wijze Giro-rit, Carapaz behoudt het roze

Wat een ontknoping van de achttiende rit. Een massasprint stond in de sterren geschreven, maar de vluchters hielden stand. Daarin was Dries De Bondt de snelste, voor Affini en Cort Nielsen. Wat een zege voor de Oost-Vlaming, opnieuw een Belgisch feestje in de Giro. Carapaz kwam niet in de problemen en start in het roze aan het slotweekend.

Roze trui (algemeen klassement): Richard Carapaz (Ecu)

Paarse trui (puntenklassement): Arnaud Démare (Fra)

Blauwe trui (bergklassement): Koen Bouwman (Ned)

Witte trui (jongerenklassement): Juan Pedro López (Spa)

Hoe kwam deze zege tot stand?

Geen massaspurt zoals verwacht werd. De sprintersploegen lieten de ongevaarlijke vroege vlucht van De Bondt, Cort, Affini en Gabburo zijn gang gaan, maar hielden de voorsprong netjes onder controle. De mannen van Démare, Cavendish en andere spurtbommen wouden zich zeker niet misrekenen in de allerlaatste sprintkans van deze Giro...

Op de Muro di Ca’ del Poggio, de enige kuitenbijter van de dag, kwamen de snelle mannen niet in de problemen. Het peloton kon dus gaan jagen op de kopgroep van vier om zo de voorsprong beetje bij beetje te decimeren. Een massasprint werd verwacht, maar dat draaide even anders uit. De koplopers waren beresterk en hielden het vol tot in Treviso, al kwamen de sprintersploegen toch nog dicht. In de sprint met vier was onze landgenoot De Bondt de snelste, voor Affini en Cort Nielsen. Wat een zege voor de Antwerpenaar, zijn eerste in een grote ronde, de derde al voor Alpecin-Fenix in deze Giro.

Wie reed zich in de kijker?

Davide Gaburro (29), een onbekende Italiaan van Bardiani-CSF-Faizanè. Hij was al eens sterk tweede na De Gendt in Napels en ook vandaag liet hij zijn groen-paarse trui nadrukkelijk zien. Hij maakte deel uit van de vierkoppige vlucht van de dag en draaide daarin heel goed mee. Zijn inspanningen werden net niet beloond, hij werd vierde vandaag, maar toch een knappe achttiende rit van het getatoeëerde lichtgewicht.

Wat deden de favorieten?

Alle topfavorieten voor de sprintzege (Démare, Gaviria, Cavendish en Dainese) zetten hun ploegmakkers een hele dag op kop van het peloton, maar tevergeefs. De sprinttreintjes kwamen te laat, en zo geen allerlaatste massasprint in deze Giro. Geen vierde ritzege voor Démare, die wel zeker is van de paarse puntentrui.

Roze trui Carapaz (INEOS Grenadiers) en zijn concurrenten namen vandaag een snipperdagje in het peloton, de krachten sparend voor het zware en beslissende slotweekend. In de laatste drie kilometer kende Hindley een mechanisch (of fysiek?) probleempje, maar hij wordt in dezelfde tijd geplaatst als Carapaz en verliest dus geen seconden. Landa kwam vlak na Carapaz binnen. De top drie blijft dus onveranderd: Carapaz heeft voor het slotweekend drie seconden voorsprong op Hindley (Bora-hansgrohe) en 1’05’’ op Landa (Bahrain-Victorious).

Wat deden de Belgen?

De groene vlag was nog niet naar beneden of Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) probeerde alweer een vroege vlucht op poten te zetten. Wie anders. De 30-jarige Antwerpenaar is een van de ontsnappingskoningen van deze Giro en had ook vandaag zin in een dagje ver weg van het peloton. De sprintersploegen vonden hem geen bedreiging voor de spurt en zo zagen we de Belgische kampioen van 2020 weer uren in beeld voorop rijden. De Bondt kwam ook vlot als eerste boven op Muro di Ca’ del Poggio, die rijendik van het volk stond. Dat was al een voorteken want De Bondt gaf niet af en sprintte op de Via Nino Bixio naar zijn eerste zege in een grote ronde. Knap !

Voor Edward Theuns en Lawrence Naesen, de snelle Belgen in Italië, was deze rit de laatste kans op een mooie ereplaats in deze Giro, of zelfs meer. Maar Theuns (Trek-Segafredo) had zijn dagje niet en loste uit de achtervolgende groep. Hij kwam pas als 103de binnen, Naesen werd nog knap 12de.

Verder nog iets dat u moet weten?

Zoek in de top vijf van het algemeen klassement niet meer naar João Almeida (UAE Team Emirates). De 23-jarige Portugees testte vanmorgen positief op corona en verscheen in Borgo Valsugana niet aan de start. Een serieuze domper voor de ploeg uit de Emiraten. Na de bergetappe gisteren stond het rondetalent nog knap vierde op 1’54’’ van roze trui Carapaz en was het jongerenklassement zo goed als binnen. Juan Pedro López, eerder al negen dagen in het roze, stond vanmiddag in de witte trui aan de start. Ook in het algemeen klassement verschoof er wat. Vincenzo Nibali dook daardoor vanmiddag de top vier binnen en staat daar morgenochtend nog. Knap van de Haai van Messina, al zit een top drie er niet meer in.

Nu de allerlaatste massaspurt gereden is, zit de 105de Giro er voor de snelle mannen eigenlijk op. De komende twee dagen moet er weer geklommen worden, deze keer in de Dolomieten, met het zwaartepunt op zaterdag. Zondag wacht in Verona de afsluitende tijdrit en weten we wie Egan Bernal opvolgt als eindwinnaar van de Ronde van Italië.