Omstaanders drongen bij de politie aan om de school in Texas te bestormen: “Ga naar binnen”

De politie heeft veel te traag gereageerd en daardoor was het te laat. Dat zeggen ouders die aan de schoolpoort van de basisschool in Uvalde stonden te wachten op hun kinderen. Sommigen wilden zelf de school bestormen om hun geliefden te redden. Uiteindelijk vielen er 21 dodelijke slachtoffers.

Het duurde bijna een uur eer Salvador Ramos (18), de schutter die enkele dagen geleden 21 dodelijke slachtoffers maakte in een basisschool in Texas, uitgeschakeld werd door de politie. Dat hebben de Texaanse autoriteiten meegedeeld. Het eerste telefoontje naar de hulpdiensten zou rond 11.30 uur gemaakt zijn. Tegen 13 uur werd Ramos uitgeschakeld. De politie kwam wel ter plekke, maar het zou enige tijd genomen hebben eer ze besloten de school binnen te dringen.

Ooggetuigen zouden “ga naar binnen” geroepen hebben. Maar de 24-jarige Juan Carranza, die het hele gebeuren vanuit zijn huis zag ontwikkelen, vertelde aan Associated Press dat de politie niet bewoog. Heel wat ouders haastten zich naar de school toen ze het nieuws vernamen van de schietpartij. Op videobeelden die op sociale media werden verspreid, is de chaos te zien die zich buiten aan de school ontplooide. Ouders schreeuwden tegen de politie dat er iets moest gedaan worden.

Javier Cazares, die zijn dochter verloor tijdens de schietpartij, vertelde het nieuwsagentschap dat hij samen met anderen zelf naar binnen wilde stormen omdat de politie “niets deed.” Volgens hem had de politie meer kunnen doen. “Ze waren niet voorbereid. Er waren minstens 40 agenten, tot de tanden toe bewapend, maar er werd niets gedaan tot het veel te laat was”, zei hij. “De situatie had veel sneller afgehandeld kunnen worden als ze betere tactische training hadden.”

De politie zelf spreekt dat tegen. Zij vertelde aan CNN dat verschillende agenten reageerde op de noodoproep en “niet twijfelden”.

Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat de schutter zich in één klaslokaal verschanste en daar in het rond begon te schieten. Alle 21 slachtoffers bevonden zich dan ook in dat lokaal. Daar heeft politie hem uiteindelijk ook kunnen uitschakelen. Maar dat kon pas nadat ze van een personeelslid de sleutel konden bemachtigen. Zelf kregen ze de deur van het klaslokaal niet open.

