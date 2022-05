TIP VAN DE DAG. Zijn kant-en-klare papjes een goed idee voor je baby? En hoe ga je zelf aan de slag?

Kant-en-klare groentepapjes lijken een geschenk uit de hemel voor ouders die het sowieso al druk genoeg hebben met een baby in huis. Toch blijkt uit onderzoek van consumentenorganisatie Test Aankoop dat geen enkele van de 64 onderzochte groentepapjes alle voedingsstoffen bevat die een baby tussen de 6 en 12 maanden nodig heeft. Vooral het gebrek aan toegevoegde vetstoffen is een groot probleem. Maar welke voedingsstoffen heeft je baby allemaal nodig? Waarop moet je letten als je een potje koopt? Of ga je beter zelf aan de slag met spinazie en aardappelen?