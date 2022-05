Bea vindt op de valreep huis voor Bianca in ‘Blind Gekocht’ dankzij oproep in HBvL

Ze had de hoop eigenlijk al opgegeven, maar na een zoektocht van negen maanden kreeg Bianca donderdag dan toch de sleutel van haar eigen stulpje in Rekem. Een lezer van Het Belang van Limburg die zijn huis ging verkopen, reageerde op de oproep van Bea. “Jullie zijn mijn lot uit de loterij”, klonk het bij de alleenstaande mama.

Traantjescontent. Zo blij was Bianca toen Jani haar na een wandeling door haar straat het goede nieuws kon melden dat ze toch nog een huis gevonden hadden voor 170.000 euro. Bij haar om de hoek dan nog. Zo kan ze in haar geliefde Rekem blijven wonen, dichtbij haar ouders. “Ik ben nochtans geen bleiter”, zei de mama van Jitse, die moest huilen van blijdschap. Ook Bart en Bea, die het hele gebeuren vanop een afstand volgden, hielden het niet droog. “Daar doe je het voor”, zei de roodharige makelaar toen ze zag hoe tevreden Bianca en Jitse waren met de woning.

De ultieme tip kwam uiteindelijk van een lezer van Het Belang van Limburg. Die had de oproep - of beter gezegd de noodkreet - van Bea gelezen in de krant, waarna hij de makelaar contacteerde. Bea kocht het huis in Rekem voor 154.000 euro, waardoor Bart nog 16.000 euro overhield om te renoveren. “Eigenlijk is dat een opfrisbudget”, zei de architect uit Herk-de-Stad. Door de lange zoektocht naar een geschikt pand had Bianca nog wat extra centjes kunnen sparen, die het budget toch nog iets hoger tilden.

Productie

Vooral de keuken en badkamer konden wat werk en liefde gebruiken. Voor de woonkamer was er geen budget meer over, maar bij de productie was er wel nog wat liefde op overschot. De hele ploeg stak de handen uit de mouwen om de living toch nog een nieuw kleurtje te geven. “Ik ben super dankbaar. Jullie zijn mijn lot uit de loterij”, zei Bianca toen ze uiteindelijk haar nieuwe thuis te zien kreeg.

Het team van Blind Gekocht kan zo terugblikken op zeven succesvolle projecten en zet zich al schrap voor het volgende seizoen. Ze gaan geen enkele uitdaging uit de weg: een romantisch kasteel, een luxe woonboot of een experimentele villa? Het kan allemaal.