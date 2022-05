ROLAND GARROS. Medvedev zonder problemen naar derde ronde, Pliskova laat zich verrassen door wildcard

Roland Garros draait op volle toeren. Momenteel strijden zowel de mannen als de vrouwen voor een plekje in de derde ronde van het prestigieuze Grand Slamtoernooi in Parijs. Ontdek hier de uitslagen.

Daniil Medvedev - Laslo Djere (6-3, 6-4 & 6-3)

Daniil Medvedev (ATP 2) heeft zich donderdag zonder setverlies geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De Rus was met 6-3, 6-4 en 6-3 te sterk voor de Serviër Laslo Djere (ATP 56).

Om door te stoten naar de achtste finales, moet Medvedev voorbij de Kazach Alexander Bublik (ATP 42) of een andere Serviër, Miomir Kecmanovic (ATP 31).

De 26-jarige Medvedev staat voor de zesde keer op de tabel in Parijs. Na vier opeenvolgende exits in de eerste ronde haalde hij vorig jaar de kwartfinales.

Eind vorig seizoen won de Rus op de US Open zijn eerste grandslamtitel. Eerder dit jaar was hij voor de tweede keer op rij verliezend finalist op de Australian Open.

Leolia Jeanjean - Karolina Pliskova (6-2 & 6-2)

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8) heeft zich donderdag in de tweede ronde van Roland Garros laten verrassen door thuisspeelster Leolia Jeanjean. Het nummer 227 van de wereld haalde het met twee keer 6-2.

De 30-jarige Pliskova was het achtste reekshoofd en in 2017 nog halvefinaliste op het Franse gravel. Vorig jaar verloor de Tsjechische de finale van Wimbledon tegen Ashleigh Barty.

De 26-jarige Jeanjean kreeg een wildcard van de organisatie en speelt in Parijs haar allereerste grandslam. In de eerste ronde had ze de Spaanse Nuria Parrizas Diaz (WTA 45) uitgeschakeld. Haar tegenstander in de zestiende finales wordt de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 63) of de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 31), die Greet Minnen uit het toernooi wipte.