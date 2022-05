Het concept bestaat al in Nederland, de nieuwe vestiging van Jumbo in Balen heeft er nu ook eentje. — © Karel Hemerijckx

Supermarktketen Jumbo heeft een medicijn tegen eenzaamheid: de kletskassa. Klanten die tijd hebben en graag een praatje willen slaan met de kassamedewerker kunnen daar terecht om te ‘kletsen’. In Nederland bestaan zulke kassa’s al even. In de nieuwe Jumbo-vestiging in Balen die woensdag de deuren opende vind je de eerste Belgische kletskassa.