Voor het eerst in vijftig jaar wijzigt Colruyt prijsaanduiding: “Afwachten of ze de laagste prijs kunnen blijven garanderen”

Voor het eerst in vijftig jaar gaat Colruyt de prijsaanduidingen in hun winkels wijzigen. Wie er voortaan aankopen doet, zal minder rode etiketten tegenkomen. Alleen de eigen promoties krijgen nog een kleurtje. Om het de klanten makkelijker te maken, klinkt het bij de supermarktketen. Zit er meer achter die plotse wijziging?

Het verschil met vroeger is dat niet alleen de gewone prijzen een zwart prijsetiket krijgen, maar ook de prijzen die zijn aangepast in een reactie op promoties bij de concurrenten. Die laatste waren tot nog toe rood gekleurd. De rode prijsaanduidingen worden enkel nog gebruikt voor eigen promoties bovenop de laagste prijzen. Colruyt spreekt van een vereenvoudiging. “We maken het voor onze klanten heel eenvoudig”, zegt algemeen directeur Chris Van Wettere. “Het zijn elke dag de laagste prijzen, zwart op wit. De promo’s om zeker niet te missen zetten we in het rood. Bij Colruyt vind je zo alle laagste prijzen en promo’s onder één dak, en dat zal altijd zo blijven.”

Revolutie

“Het is een manier om de eigen promoties beter in de verf te zetten”, zegt retailexpert Stefan Van Rompaey. “Dat is vandaag erg belangrijk. Door de inflatie stijgen de prijzen en moeten supermarkten alles uit de kast halen om de perceptie te doen keren.” Kortom: supermarkten willen de consument de indruk geven dat ze er toch goed aan doen om een product te kopen. “Dat proberen ze door uit te pakken met sterke promoties. Doordat Colruyt net minder etiketten in het rood gaat zetten, zullen de promoties die wel in het rood staan meer opvallen.”

Dat Colruyt voor het eerst in vijftig jaar dergelijke wijziging doorvoert, is opmerkelijk. “Enerzijds verandert er praktisch niets wat de prijzen zelf betreft, want ze blijven de laagsteprijsgarantie benadrukken. Anderzijds is de plotse wijziging in communicatie toch bijzonder. Na vijftig jaar hetzelfde is dit toch bijna een revolutie te noemen”, aldus Van Rompaey. “Dat komt natuurlijk onder druk van de markt. Het is vandaag voor alle supermarkten moeilijk om de eigen marges te bewaken, maar vooral voor Colruyt. Ook zij zien hun marge krimpen, ze zijn dus gedwongen om te reageren.”

Kleine lettertjes

Volgens de huidige verwachtingen zullen de marges de komende tijd nog verder krimpen. De vraag rijst of de beslissing van Colruyt slechts een voorbode is voor nog grotere wijzigingen binnen het prijzenbeleid van de supermarktketen. Colruyt belooft al sinds 1973 om de laagste prijzen te hanteren van alle winkels in de streek. Daarvoor worden naar eigen zeggen elke dag zowat 62.000 prijzen van de concurrenten genoteerd. Zullen ze die laagste prijs kunnen blijven garanderen? “Ze zeggen van wel. Maar ze staan wel onder druk, vooral door Albert Heijn. Ik acht het niet onmogelijk dat er in de toekomst toch een kleine wijziging in de inhoud van die laagsteprijsgarantie komt. De kleine lettertjes, zeg maar.”

Zo’n minieme wijziging vond al plaats bij de Nederlandse supermarktketen Jumbo. “Ze hebben nog steeds de laagsteprijsgarantie, maar ze reageren niet op de promoties van concurrenten. Het is dus afwachten of Colruyt nu ook de deur op een kier heeft gezet voor deze aanpak.”