Onze tv-tips: decadentie, ongenode gast op zee en conflict met het geloof

The Great Gatsby

Play4, vr, 20.35u

Regisseur Baz Luhrmann maakte in 2013 deze wervelende verfilming van de legendarische roman van Scott F. Fitzgerald. Hij kon rekenen op een sterrencast met ronkende namen als Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio en Carey Mulligan. Beyoncé en Kanye West zorgden voor de soundtrack. Deze film met de prachtige jaren 20 in New York als decor, over een schrijver die verliefd wordt op de buurman van een mysterieuze miljonair, won tientallen prijzen waaronder twee Oscars. (tove)

Dead calm

Een, vr, 23.10u

John en Rae Ingram maken een zeiltocht op de Stille Oceaan om de dood van hun zoontje te verwerken. Midden op zee komen ze een zwaar beschadigd schip tegen met slechts één overlevende, een persoon die ze beter niet tegengekomen waren. Sterke verfilming van de gelijknamige roman. Dead Calm betekende de definitieve doorbraak van Nicole Kidman en Sam Neill in de Verenigde Staten. De film werd opgenomen rond het Groot Barrièrerif. (tove)

Layla M

NPO 3, vr, 23.33u

De 18-jarige Layla stoort zich aan het negatieve beeld dat er is over Marokkanen en het Islamitische geloof. Thuis heeft ze discussies hierover en Layla zet zich af tegen de liberale opvattingen van haar ouders. Tegen hun wil en tot schrik van haar beste vriendin en broer, sluit ze zich aan bij een groep moslims die strijden voor acceptatie en het uitoefenen van hun geloof. Gedurfde film over een actueel thema met onverwacht sterk acteerwerk. (tove)