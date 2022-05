Shakira mag geen beroep aantekenen tegen strafrechtelijke belastingprocedure

De Colombiaanse zangeres Shakira is er niet in geslaagd in beroep te gaan tegen een strafrechtelijke belastingzaak. Een rechtbank in Barcelona heeft haar verzoek verworpen. Dat heeft het Hooggerechtshof van Catalonië donderdag bekendgemaakt.

Shakira wilde de beslissing van de rechter afgelopen juli tegenhouden om een strafzaak tegen haar te beginnen. Justitie beschuldigt haar van belastingontduiking van miljoenen euro’s tussen 2012 en 2014. De zangeres, die bekend werd met hits als “Waka Waka” en “Hips Don’t Lie”, zou zelfs bij veroordeling een gevangenisstraf kunnen krijgen. Het is niet bekend wanneer de zaak van start zal gaan.

De kern van de zaak is waar zij in de periode van 2012 tot 2014 belastingplichtig was. Volgens de Spaanse justitie was dat in Spanje omdat ze daar elk van de drie jaar meer dan een half jaar verbleef. De zangeres ontkent dit en houdt vol dat ze gedurende die jaren op de Bahama’s woonachtig was. Ze bezocht alleen herhaaldelijk haar partner, FC Barcelona-voetballer Gerard Piqué, die wel in Barcelona woont. Met hem heeft de zangeres twee kinderen. Zelf verhuisde ze pas in 2015 permanent naar de stad. Bovendien, zegt ze, had ze al haar belastingen achteraf betaald.