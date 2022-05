SINT-TRUIDEN

De Sint-Jan Baptistkerk in Engelmanshoven, de bijbehorende pastorie en de parochiezaal naast de drukke Luikersteenweg staan te koop. Voor de oppositiepartij Vooruit is dit een brug te ver. Jo François, schepen van Kerkraden, reageert dat het jammer is dat deze stemmingmakerij het geheel in een verkeerd daglicht probeert daglicht te stellen.