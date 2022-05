Auto ramt gevel in Bree, nieuwbouwhuis onbewoonbaar

In de nacht van woensdag op donderdag omstreeks 3.45 uur is een auto tegen de gevel van een woning gereden langs de Opitterkiezel. Het nieuwbouwhuis, waar enkele jonge gezinnen wonen, werd door de aangerichte schade onbewoonbaar verklaard. De bestuurder bleef ongedeerd.

De buurtbewoners rond huisnummer 30 langs de Opitterkiezel schrokken abrupt wakker door de impact van het ongeval. “Onze nachtrust werd bruusk onderbroken door een harde en doffe knal”, klinkt het. “Toen we een minuutje later op straat stonden, merkten we hoe een autobestuurder zijn wagen, die met de neus tegen de gevel van onze buren stond, weer aan de praat probeerde te krijgen.”

“Hij was duidelijk zelf niet gewond en wou blijkbaar snel zijn weg verder zetten. Hij kreeg zijn motor weer aan de gang en was een manoeuvre aan het maken, maar werd staande gehouden door enkele passanten. Meteen daarna arriveerde de politie Carma al, die zich ontfermde over de chauffeur.”

Trajectcontrole

Ook de brandweer Noord-Limburg kwam ter plaatse om de ravage op te ruimen. De woning werd onbewoonbaar verklaard en de gezinnen moesten een ander onderkomen zoeken. “Het wordt dringend tijd dat de aangekondigde trajectcontrole hier geactiveerd wordt”, klinkt het bij de buurtbewoners. “Overal wordt te snel gereden, dat klopt, maar hier loopt het echt de spuigaten uit. We zijn er van overtuigd dat ook dit ongeval door overdreven snelheid gebeurde. Zelfs als je hier overdag de van je eigen oprit de weg op wil, is het flink opletten geblazen met de vele laagvliegers die hier passeren.” (Patrick Brebels)