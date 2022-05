Na twee jaar zonder club vindt ex-Rode Duivel Luis Pedro Cavanda onderdak in Zwitserland

Voor Cavanda komt er zo een einde aan een periode van iets meer dan twee jaar zonder club. Begin mei 2020 werd zijn contract bij Standard ontbonden. Zijn laatste wedstrijd met inzet dateert van mei 2019.

De rechtsachter was een jeugdproduct van Standard, maar brak in Italië door bij Lazio. Dat verhuurde hem ook nog aan Torino en Bari. Na passages in Turkije bij topclubs Trabzonspor en Galatasaray streek hij in de zomer van 2017 opnieuw neer op Sclessin. Hij speelde voor de Rouches 60 officiële wedstrijden en werd in zijn eerste seizoen bekerwinnaar en vicekampioen. In zijn laatste seizoen in Luik verkommerde hij al in de B-kern.

Cavanda was in het najaar van 2015 ook tweemaal Rode Duivel. Hij speelde mee in de overwinningen tegen Andorra (1-4) en Italië (3-1).

Neuchâtel Xamax werd het voorbije seizoen zesde in de Zwitserse tweede klasse. Cavanda moet volgend seizoen helpen de deur naar de hoogste klasse open te beuken.