Ex-directeur Louvre verdacht van fraude met Egyptische schatten

De ex-museumdirecteur in kwestie, Jean-Luc Martinez, is woensdag meegenomen voor ondervraging, samen met twee Franse specialisten in Egyptische kunst. De laatste twee zijn niet aangeklaagd, vertelde een andere bron dicht bij het onderzoek donderdag aan persbureau AFP.

De zaak kwam in juli 2018 aan het licht, twee jaar nadat het filiaal van het Louvre in Abu Dhabi een zeldzame roze granieten stele kocht met daarop een afbeelding van de farao Toetanchamon. Een stele is een doorgaans uit één stuk steen of hout gehouwen tablet of pilaar met daarop gebeeldhouwd een portret, voorstelling of tekst in reliëf. Samen met vier andere historische werken werd voor deze stele 8 miljoen euro betaald.

Martinez, die van 2013 tot 2021 het Louvre in Parijs leidde, zou volgens het weekblad Le Canard enchaîné een oogje hebben dichtgeknepen voor de valse certificaten van oorsprong. Bij de fraude zouden diverse kunstexperts betrokken zijn.

Franse onderzoekers vermoeden dat nog eens honderden artefacten zijn geplunderd gedurende de Arabische Lente, die in 2010 enkele landen in het Midden-Oosten overspoelde. De archeologische vondsten zouden vervolgens zijn verkocht aan galerijen en musea die niet al te veel vragen stelden over de herkomst.