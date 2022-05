Al 30 waterlekken in straat in Lummen, maar versleten leidingen zijn nog steeds niet vervangen

Woensdag en donderdag zaten heel wat bewoners van de Schalbroekstraat zonder water na een lek. Het is al het dertigste lek in de straat. “Het betonnen fietspad moet telkens opgebroken worden om de asbesthoudende leidingen te vervangen. Maar niemand weet wanneer de oude versleten leidingen vervangen worden”, zeggen de buurtbewoners.

Het betonnen fietspad langs de Schalbroekstraat is een lappendeken aan het worden omdat er al 30 lekken aan de waterleiding moesten hersteld worden. Julien Bervoets: “Drie jaar geleden hadden we op korte tijd drie lekken net voor onze deur. Woensdag en donderdag was het opnieuw van dat. Woensdag hebben we al ons flessenwater opgebruikt, maar donderdagochtend stonden er weer werkmannen en machines van De Watergroep voor onze deur.”

“We wonen in een lange bocht en er stond slechts één bord om de werken aan te geven. Soms moesten bestuurders in de remmen gaan omdat er opeens een tegenligger op hun vak verscheen. Ze hadden makkelijk een kleine omleiding kunnen voorzien via de Mangelbeekstraat. We krijgen telkens te horen dat het vervangen van de asbestbuizen ongevaarlijk is, maar volgens mij komen er toch vezels vrij. Na de herstelling worden de kranen gewoon open gedraaid. Ik begrijp niet dat ze die versleten buizen niet in een keer vervangen”, zegt Bervoets.

Woordvoerder van De Watergroep Kathleen De Schepper reageert dat er geen risico is als de buizen in asbest vervangen worden. “Daar zijn regels voor en die moeten gevolgd worden. Slijpen moet aan lage snelheid gebeuren en met aangepaste kledij en de oude buizen worden op een afgesloten manier afgevoerd. De leiding zal vernieuwd worden, maar we weten nog niet wanneer”, zegt De Schepper. (Koen Luts)