Gemeenteraad Peer: “Is een ritaankomst combineerbaar met eerste schooldag?”

Peer

Kinderopvang: De vzw van kinderopvang Pinnochio gaat integreren in de vzw De Hummeltjes. “Deze samenwerking met een grote speler die verschillende vestigingen heeft in Hasselt, Sint-Truiden en Pelt, is wenselijk. Vzw Pinnochio is een kleine kinderopvang met 28 plaatsen waarvan er vanaf volgend jaar 25 gesubsidieerd zijn. Voor de vzw is het moeilijk om op lange tijd haar werking budgettair neutraal te organiseren, en de kwaliteit te garanderen”, schetste schepen Liesbeth Diliën (cd&v). Burgemeester Steven Matheï (cd&v) stelde dat de vzw Pinnochio wordt ontbonden. “De stad heeft in het verleden heel wat renteloze leningen toegekend. Daarom willen we de openstaande schuld (573.000 euro) kwijtschelden, en wordt het recht van opstal beëindigd en zal de stad de eigendom krijgen van de locatie met gebouw. Met vzw De Hummeltjes zullen we een erfpachtovereenkomst afsluiten. Op die manier verzekeren we de opvang en moeten we in de toekomst als stad niet meer financieel tussenkomen.” Oppositieraadslid Kathleen Soors (Appel): “Dit soort structurele oplossing stelden we al jaren voor. Hadden jullie hier eerder naar geluisterd, dan was de openstaande schuld kleiner geweest. Wel wordt hier onterecht de indruk gewekt dat we in ruil voor de kwijtschelding de gebouwen krijgen. De gebouwen, zo blijkt uit de opstalovereenkomst, zouden sowieso terugkeren naar de stad.”

Benelux Tour: Peer mag op 1 september een ritaankomst van de Benelux Tour verwelkomen, de grootste etappewedstrijd voor profs in Nederland en België. De stad gaat hiervoor een partnerschap aan met organisator Golazo. “De relatief korte rit die start in Betekom, zal rond 15 uur aankomen op Steenweg Wijchmaal, vlakbij de Gamma”, stelde schepen voor sport Dirk Colaers (cd&v) die sprak van een unieke kans voor Peer. “De media-aandacht met live televisieverslaggeving zal de troeven van Peer in de kijker zetten. Aan het partnerschip hangt een prijskaartje van totaal 60.000 euro, maar staat natuurlijk wel wat tegenover.” Omdat het parcours voor een stuk over de vesten gaat, stelde de oppositie enkele vragen. Zo wou onafhankelijk raadslid Peter Smeets weten of het wekelijkse oldtimertreffen Classic Cars Friends wel zal kunnen plaatsvinden. “Omdat de ritaankomst uit het centrum wordt gehouden, denken we dat dit combineerbaar is”, stelde burgemeester Matheï (cd&v). Dominique Vanderhoydonck (Appel) vroeg zich of de drukte van een eerste schooldag in combinatie niet voor problemen kan zorgen. “Bij het uittekenen van het parcours is met die bekommernis rekening gehouden. Zo zal de ovonde aan Pol Kip vrij worden gehouden. Natuurlijk zal de ritaankomst voor heel wat beweging zorgen, maar er zal altijd voor gezorgd worden dat belangrijke locaties zoals scholen ontsloten blijven”, aldus de burgemeester. Vanderhoydonck vroeg zich af wat nu de meerwaarde zal zijn voor de Perenaren. “Peer komt uitgebreid in de belangstelling. Naast de horeca die een graantje zal meepikken, is het ook positief voor de verenigingen die we willen inschakelen bij de organisatie.”