Remco Evenepoel wil leiderstrui heroveren in koninginnenrit Ronde van Noorwegen: “Gisteren vrij veel krachten kunnen sparen”

De koninginnenrit in de Ronde van Noorwegen oogt loodzwaar. Spek voor de bek van Remco Evenepoel? Onze landgenoot speelde woensdag zijn leiderstrui kwijt, maar kan hem donderdag al opnieuw veroveren. “Natuurlijk zou ik graag de etappe en de leiderstrui pakken vandaag”, aldus Evenepoel voor de start in Stavsro.

“We gaan het initiatief aan de andere ploegen laten vandaag”, aldus Remco Evenepoel. “Er staat weer wat wind dus dat kan weer deels doorslaggevend zijn. Maar er zijn een paar heel lastige klimmen onderweg. Vooral de voorlaatste en de laatste klim. Daar wordt het vooral man tegen man.”

Remco Evenepoel tegen wie? Vooral het Noorse talent Tobias Halland Johannessen, leider in het klassement, en uiteraard het collectief van Ineos zullen weerwerk bieden. “Johannessen zal hier in zijn thuisland heel gemotiveerd aan de start staan”, verklaart Evenepoel. “Hij zal graag willen winnen en zijn leiderstrui willen behouden. Ineos zal rondrijden zoals ze gisteren hebben gedaan veronderstel ik en ze gaan heel rap rijden bergop om zo veel mogelijk mannen te doen lossen. Ik moet ook vooral in eigen krachten geloven en zo economisch mogelijk aan de slotklim geraken.”

Zware slotklim

Zal Evenepoel geïsoleerd worden op de lastige slotklim van 12,1 kilometer aan gemiddeld 7,6 procent? “Dat is zeker niet ondenkbaar. Die kans is vrij groot zelfs, maar dat zorgt er ook voor dat ik niets moet forceren en dat het aan andere mannen en ploegen is om de koers te forceren. Het is een andere manier van koersen, maar misschien ook wel eens goed voor mij om dat te leren.”

“Natuurlijk zou ik graag de etappe en de leiderstrui pakken vandaag”, vervolgt Evenepoel. “Lukt dat niet, dan is het zo. Ik weet dat ik een heel lastige trainingsperiode achter de rug heb. Dat voel ik toch nog altijd wel tijdens de koersen. Maar hoe beter ik kan eindigen hoe liever natuurlijk. Ik heb alleszins goed geslapen en ben gisteren de dag goed doorgekomen op een vrij economische manier. Ik denk dat ik vrij veel kracht heb kunnen sparen om vandaag zo fris mogelijk te zijn. De benen zullen pieken bij veel jongens na gisteren, maar dat maakt het voor mezelf wel interessanter.”