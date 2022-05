PW Diest pakt derde opeenvolgende landstitel in het tafeltennis

PW Diest is woensdag voor de derde achtereenvolgende keer landskampioen geworden in het tafeltennis. In een rechtstreeks duel om de titel won Diest van runner-up Castellinoise met 4-2. Donderdag kan Diest de dubbel pakken als het ook de Beker van België wint tegen Sokah Hoboken.

In de kraker tegen Castellinoise werd woensdagavond beslist wie met de titel aan de haal mocht in de hoogste reeks van het Belgische tafeltennis. Diest begon sterk aan de partij met een 3-1-zege van de Portugees Diogo Carvalho tegen Valentin Pierart. Een goed volgelopen Peter Dorlandcentrum zag daarna wel verrassend thuisspeler Alexei Smirnov verliezen tegen Mendez: 2-3. 1-1 in de totaalstand en de meegereisde fans van Castellinoise geloofden plots weer in hun titelkansen. Ondanks een mindere vorm haalde de Wit-Rus Pavel Platonov het belangrijke tweede punt binnen voor Diest. Het beslissende derde punt kwam er na een 3-1-zege van Carvalho op Mendez. Omdat de titel al binnen was mocht het jonge talent Remi Chambet (16) van Diest de laatste partij van de avond afwerken. Uiteindelijk eindigde de partij op 4-2.

PW Diest ging samen met zijn supporters een lange feestnacht in. Maar niet de spelers. Die spelen op donderdagavond om 18 uur in het Peter Dorlandcentrum nog de bekerfinale tegen Sokah Hoboken.