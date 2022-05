Nu ook zeker: Exit Timmy Simons en Davy De fauw bij Zulte Waregem

Het zat er na de komst van Mbaye Leye al even aan te komen, maar het is nu ook zeker dat Timmy Simons en Davy De fauw Zulte Waregem verlaten. Simons ging namelijk niet in op het aanbod om terug assistent te worden, terwijl De fauw bedankte voor een rol in de sportieve structuur van Essevee.

Met Mbaye Leye heeft Zulte Waregem sinds kort een nieuwe hoofdtrainer. De Senegalees is aan de Gaverbeek de opvolger van de tandem Simons – De fauw, die op hun beurt in december het roer overnamen van Francky Dury. Het duo leidde Essevee naar de redding, maar kon het bestuur uiteindelijk blijkbaar toch niet volledig overtuigen van hun kunnen, waardoor er gezocht werd naar een nieuwe hoofdcoach. Enter clubtopschutter Mbaye Leye.

Dat betekende wel dat Timmy Simons – die altijd al de ambitie uitsprak om ergens T1 te zijn – ‘gedegradeerd’ werd en terug genoegen moest nemen met een rol als assistent. Althans, dat was wat Essevee hem aanbood. De ex-middenvelder van onder meer Club Brugge, PSV, Nürnberg en Lommel kon zich echter niet vinden in dat aanbod, waarna hij besliste om niet in te gaan op het voorstel en Essevee te verlaten. In zijn omgeving klinkt ook dat Simons allesbehalve opgezet is met de manier waarop Essevee deze laatste weken afhandelde.

Nog verrassender dan het vertrek van Simons is evenwel dat van clubicoon Davy De fauw. Nadat de voormalige aanvoerder al twee jaar hulptrainer was aan de Gaverbeek, kreeg hij nu een rol binnen de sportieve structuur van Essevee aangeboden. Hij voerde in dat kader zelfs mee de gesprekken met potentiële trainers. Uiteindelijk besliste hij echter toch om net als Simons het nieuwe aanbod naast zich neer te leggen.

Met Patrick Asselman haalde Essevee ondertussen wel al nieuwe assistent in huis.