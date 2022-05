Het dossier dat voor problemen blijft zorgen binnen Vlaamse regering: hoe het verder moet, dat weet niemand

Open Vld, N-VA en CD&V rolden woensdag in het Vlaams Parlement al vechtend over straat. Gwendolyn Rutten (Open Vld) eiste dat de fouten die zijn begaan bij het aanduiden van de landbouwbedrijven die moeten sluiten in het stikstofdossier, worden rechtgezet. Bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) is bereid om het dossier te bekijken, maar benadrukt dat het akkoord evenwichtig moet blijven. Volgens de oppositie ligt de Vlaamse meerderheid op apegapen. Hoe het nu voort moet, is niet duidelijk.