Exit Joao Almeida: nummer vier in algemeen klassement moet uit Giro stappen na positieve coronatest

Joao Almeida start donderdag niet meer in de Ronde van Italië. De 23-jarige Portugees van UAE Team Emirates heeft positief getest op het coronavirus.

Een serieuze domper voor Almeida, zeker omdat hij bezig was aan een meer dan degelijke Giro. De Portugees stond vierde in het algemeen klassement op 1’54” van leider Richard Carapaz en leidde het jongerenklassement. Alle renners achter hem schuiven nu een plaatsje op, waardoor Vincenzo Nibali aan de achttiende rit begint als vierde op 5’48” van de leider. De Brit Hugh Carty duikt de top tien binnen en de witte trui van Almeida gaat naar Juan Pedro López, de jonge Spanjaard die negen dagen in het roze reed.

Stand in de Giro voor rit 18:

1. Richard Carapaz (COL) in 73u19’40”

2. Jai Hindley (AUS) +3”

3. Mikel Landa (SPA) +1’05”

4. Vincenzo Nibali (ITA) +5’48”

5. Pello Bilbao (SPA) +6’19”

6. Jan Hirt (TSJ) +7’12”

7. Emanuel Buchmann (DUI) +7’13”

8. Juan Pedro López (SPA) +12’27”

9. Domenico Pozzovivo (ITA) +12’30”

10. Hugh Carty (GBR) +17’03”