Politie op zoek naar man die “vuurwapen” richt op cameraploeg tijdens live verslag over wapengeweld — © Fox 32 Chicago via KameraOne

De politie van Chicago is op zoek naar een man die zich erg verdacht gedroeg in de buurt van een cameraploeg. Toen een journaliste van Fox 32 Chicago woensdag live een verslag bracht over het wapengeweld in de stad, richtte de man plots een voorwerp naar de crew. De beelden van het incident doen vermoeden dat het om een vuurwapen gaat.