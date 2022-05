UAE Team Emirates legt Zwitsers multitalent Jan Christen (17) vast tot 2027

De 17-jarige Christen geldt als een groot talent en blinkt vandaag uit in verschillende disciplines. Zo is hij in zijn leeftijdscategorie, bij de junioren, nationaal kampioen op de piste, in het veldrijden, in het tijdrijden op de weg en in het mountainbike. De jonge Zwitser is ook de regerende wereldkampioen veldrijden bij de junioren, een titel die hij eind januari veroverde in het Amerikaanse Fayetteville, voor Aaron Dockx.

Christen maakte al deel uit van de structuur van UAE Team Emirates als lid van het “Pogi Team”, een opleidingsploeg vernoemd naar uithangbord en tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar. Het doel is de jonge Zwitser daar verder te laten groeien om “in de loop van de volgende jaren” de stap te zetten naar de profploeg.

“Jan is een enorm talent en heeft de juiste houding en kwaliteiten om in het team te passen”, zegt ploegverantwoordelijke en CEO Mauro Gianetti. “Hij zal eerst focussen op zijn studies en stelselmatig doorgroeien richting het profbestaan. We zullen dit niet overhaasten. Hij is nog heel jong en we zullen hem alle hulp geven die hij nodig heeft en de druk van zijn jonge schouders weghouden.”