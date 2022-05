Vlak voor Salvador Ramos naar de basisschool in Texas trok om er een bloedbad aan te richten, stuurde de 18-jarige schutter verontrustende berichten naar een vriendin die hij online had ontmoet. Nieuwszender CNN kon een gesprek voeren met het 15-jarige meisje uit Duitsland. “Hij stuurde dat hij van me hield, twintig minuten later dat hij zijn grootmoeder had neergeschoten.”