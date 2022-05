Studenteninspecteur Elfi Nijssen (midden) zal geregeld in het nieuwe kantoor te vinden zijn. — © Sven Dillen

Hasselt

De politie LRH heeft opnieuw een kantoor geopend op Hogeschool PXL, voor studenten die vragen of klachten hebben. “Studenten komen hun verhaal niet bij ons op het hoofdkantoor vertellen, maar wel als we in hun buurt zijn”, zegt korpschef Philip Pirard.