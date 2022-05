Club Brugge onderhandelt met FC Barcelona over aanvaller Ferran Jutglà

Jutglà is een polyvalente aanvaller die liefst centraal speelt, maar ook op de flanken uit de voeten kan. Dit seizoen maakte hij 19 doelpunten en deelde hij zes assists uit bij Barcelona B op het derde niveau in Spanje.

De Spanjaard mocht afgelopen seizoen ook zes keer meedoen bij de hoofdmacht van Barça, weliswaar toen er veel geblesseerden waren. Bij zijn eerste basisplaats in La Liga toonde hij zich wel al met een doelpunt. Toen de Catalanen zich in januari gevoelig versterkten met Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang en Adama Traoré, verdween Jutglà weer helemaal uit beeld.

Vijf à zeven miljoen?

Jutglà is géén jeugdproduct van Barcelona. Hij maakte in de zomer van 2021 de overstap van stadsgenoot Espanyol, waar hij zijn hele jeugdopleiding kreeg. Zijn contract in Catalonië loopt eind volgende maand af, maar Barça heeft een optie in zijn contract om het nog te verlengen. Daardoor zou Club Brugge nog een transfersom moeten betalen. Spaanse media spreken van vijf à zeven miljoen euro.

Het is niet de eerste keer dat Club Brugge wil shoppen bij Barcelona. Vorige zomer wilde blauw-zwart Alex Collado binnenhalen, maar de aanvallende middenvelder zag een Belgisch avontuur zelf niet zitten. Ondertussen speelt Collado bij Granada. In 2011 haalde Club Victor Vazquez weg bij Barça B en dat werd een groot succes.

