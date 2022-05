Mechelen

In Mechelen ging donderdag in alle vroegte de 1000km voor Kom op tegen Kanker van start. Vier dagen lang trappen zo’n 5.000 fietsers tegen kanker. Omwille van de onzekerheid over de coronamaatregelen de voorbije maanden, liggen de start en aankomst van de ritten dit jaar niet op de Grote Markt, maar aan de Nekkerhal.