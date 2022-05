Coach van het Jaar Kristof Michiels vraagt respect van scheidsrechters: “Ik kreeg onmiddellijk een waarschuwing”

Het spel zit op de wagen in de Belgische titelfinale tussen de coaches en de scheidsrechters. In de tweede wedstrijd zei coach Dario Gjergja (Oostende) dat referee Nick Van den Broeck “fuck yourself” naar hem riep, zijn collega Kristof Michiels (Kangoeroes Mechelen) haalde na de derde wedstrijd op de persconferentie dan weer uit naar het trio referees. “Ik vraag respect voor mijn team en een debuterende coach.”

De derde wedstrijd van de finale van de play-offs bracht een duidelijke 86-69 zege voor Oostende versus Kangoeroes Mechelen. De tussenstand is 2-1 en vrijdag kan de kustploeg in de Mechelse Winketkaai een elfde opeenvolgende titel veroveren. Na de wedstrijd was coach Kristof Michiels niet te spreken over de leiding van Geert Jacobs, Tom Delange en Chess Van Looy. “Ik kreeg onmiddellijk een waarschuwing. Iets later incasseerde ik dan een technische fout. Ik werd door de scheidsrechters enorm kort gehouden. Ik ben net als collega Dario Gjergja een emotionele coach maar moest vaststellen dat ik me minder mocht permitteren. Ik ben een debuterende coach op het hoogste niveau. Dat doet er echter niet toe. Ik vraag voor mijn ploeg en mijn staf respect.”

“Scheidsrechters hebben een moeilijke job, dat besef ik, maar wat er vandaag in het eerste kwart gebeurde deed ons pijn,” aldus Coach van het Jaar Kristof Michiels die zonder al te veel woorden enerzijds voorzichtig wees naar collega Dario Gjergja en anderzijds de druk dan weer opvoert voor de scheidsrechters richting het vierde duel van vrijdag (20 uur Winketkaai).

© BELGA

Geen Nick Van Den Broeck in Mechelen

Oostende vroeg deze week om referee Nick Van den Broeck niet meer aan te duiden voor wedstrijden van Oostende. De Pro League ging daar niet op in. “We hebben negen scheidsrechters waar we uit kunnen kiezen voor de finalewedstrijden. Van den Broeck is daarbij,” klonk het. Nick Van den Broeck, al vele jaren een vaste waarde in onder meer de Eurocup, werd woensdag voor de derde wedstrijd gepasseerd en kreeg ook geen selectie voor de wedstrijd van vrijdagavond. Renaud Geller, Tom Delange en Geert Jacobs werden aangeduid om de wedstrijd in goede banen te leiden. Zo heeft de Pro League Nick Van den Broeck met een omweg toch buitenspel gezet.