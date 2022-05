Na de dodelijkste schietpartij op een Amerikaanse school in tien jaar laait de discussie over wapenbezit in de VS opnieuw op. Maar andermaal wordt duidelijk dat ook nu niets zal veranderen aan het wapenbeleid in het land. Hoe gevoelig het onderwerp ligt, bleek de afgelopen uren uit meerdere incidenten met forse scheldpartijen tussen politici.