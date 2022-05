Vincent Kompany deelt video van zijn hoofdstuk bij Anderlecht: “Ik blijf vooral een trouwe supporter van paars-wit”

Vincent Kompany is niet langer trainer bij RSC Anderlecht. Na één seizoen als speler en twee als coach werd “gezamenlijk beslist” om de wegen te laten scheiden. “Vandaag overheerst maar één gevoel”, aldus Kompany zelf.

Het paars-witte clubicoon is op weg naar Burnley, dat afgelopen weekend naar de Engelse tweede klasse degradeerde. Met Felice Mazzu staat er reeds een opvolger in de wachtkamer. Mazzu loodste promovendus Union afgelopen seizoen naar de tweede plaats in 1A.

Kompany is een kind van het Anderlechtse huis en sloot er na een spelerscarrière aan de wereldtop zijn loopbaan als voetballer af. Hij dook er meteen in als hoofdtrainer en daar liggen zijn ambities intussen elders. “Vandaag overheerst maar één gevoel: ik ben fier dat ik dit nieuwe hoofdstuk ben kunnen starten bij de club van mijn hart”, aldus Kompany. “Ik ben nu speler en coach van RSC Anderlecht geweest, maar ik blijf vooral een trouwe supporter van paars-wit.”

