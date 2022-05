Gillé en Vliegen stunten tegen titelverdedigers op Roland Garros: “Dit geeft vertrouwen, maar we houden voeten op de grond”

De Australiërs Luke Saville en Jordan Thompson, die de Serviër Dusan Lajovic en de Tsjech Jiri Vesely met 7-6 (8/6) en 7-5 uitschakelden, zijn de volgende tegenstanders voor Gillé en Vliegen.

Herbert en Mahut vormden het derde reekshoofd op het gravel in de Franse hoofdstad. Ze wonnen het toernooi al twee keer, vorig jaar en in 2018. Ook het Australian Open (2019), Wimbledon (2016) en het US Open (2015) staan op hun erelijst.

Gillé en Vliegen nemen voor de derde keer deel aan Roland Garros. Vorig jaar haalden ze de derde ronde (achtste finales), bij hun debuut in 2020 gingen ze er meteen uit.

Gillé: “Vandaag zat het eindelijk mee”

“Dit doet echt plezier”, reageerde Gillé na de overwinning. “We kenden de voorbije periode niet veel geluk en vandaag zat het eindelijk mee. Dit is een beloning voor al ons werk. Het voelt heel prettig om zo’n eerste ronde te spelen. Er hing een sfeer zoals in de Davis Cup. De tribunes zaten vol en de supporters maakten veel lawaai. We begonnen heel goed aan de match en zijn blijven groeien, zelfs na het verlies van de tweede set. En in het slot hebben wij misschien iets beter geretourneerd dan de tegenstander.”

Gillé en Vliegen mogen zich nu opmaken voor een tweede ronde tegen de Australiërs Luke Saville en Jordan Thompson. Bij een nieuwe overwinning doen ze even goed als vorig jaar (achtste finales).

“Met onze coach Jeff Coetzee hebben we hard gewerkt en we hebben het gevoel dat we op de goeie weg zijn”, stelde Vliegen. “Toen we de loting zagen, lachten we een beetje groen. Maar we hebben deze wedstrijd opgevat als een kans om te tonen waartoe we in staat zijn. We hadden niets te verliezen en we hebben er echt voor gestreden. Onze verwachtingen zijn hoog, maar we houden de voeten op de grond. Maar dit geeft wel veel vertrouwen voor het vervolg.”