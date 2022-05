Gouverneur van Oklahoma ondertekent wet die abortus verbiedt vanaf bevruchting

De wetgeving opent de deur voor burgers om mensen die ervan verdacht worden een abortus te hebben uitgevoerd, voor de rechter te brengen in een burgerlijke strafzaak. De wet haalt de mosterd bij de Texaanse abortuswet, die in september is aangenomen en die toelaat mensen aan te klagen die abortus uitvoeren nadat hartactiviteit van de foetus kan worden ontdekt, ongeveer zes weken na de bevruchting. Begin mei nam Oklahoma al een gelijkaardige wet aan. De nieuwe wet is dus een verstrenging.

Het gebruik, het voorschrijven, het verstrekken en de verkoop van morningafterpillen, voorbehoedsmiddelen en noodanticonceptie vallen echter niet onder de definitie van abortus die de abortuswetgeving in Oklahoma hanteert. De wet maakt ook een uitzondering in het geval dat abortus noodzakelijk is om het leven van de moeder te redden, in het geval van verkrachting en in het geval van incest, indien dergelijke misdrijven bij de politie werden aangegeven.

Het parlement van Oklahoma had de wet vorige week al aangenomen. Dat gouverneur Stitt de wet zou goedkeuren, was een formaliteit. “Vanaf het moment dat het leven begint bij de bevruchting, hebben we de verantwoordelijkheid als mensen om alles te doen om het leven van de baby en het leven van de moeder te beschermen”, zei gouverneur Stitt nadat hij de wet ondertekend had. “Als andere staten andere wetten willen aannemen, is dat hun recht, maar in Oklahoma verdedigen we steeds het leven.”