Twitter betaalt 150 miljoen dollar om privacyzaak te schikken, intussen verhoogt Elon Musk directe inbreng naar 33,5 miljard

Twitter heeft ingestemd met een schikking in een privacyrechtszaak met de Amerikaanse mededingingsautoriteit en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Twitter zal 150 miljoen dollar (ongeveer 140 miljoen euro) betalen. Dat blijkt uit woensdag uit gerechtsdocumenten. Zo voorkomt Twitter dat het wordt aangeklaagd voor het verstrekken van contactgegevens aan adverteerders.

Twitter verzamelt telefoonnummers en e-mailadressen van gebruikers om de toegang tot hun accounts te beveiligen, wat niet ongebruikelijk is voor online dienstverleners. Maar volgens de Federal Trade Commission (FTC) en het ministerie van Justitie verkoopt het socialemediabedrijf deze data vervolgens aan adverteerders. Zo kunnen gepersonaliseerde advertenties getoond worden aan gebruikers.

Tussen mei 2013 en september 2019 deelden meer dan 140 miljoen gebruikers hun telefoonnummers of e-mailadressen met Twitter, aldus de FTC. De mededingingsautoriteit beschouwde de praktijken van Twitter als een schending van een schikking uit 2011, waarmee Twitter zich onder meer verplichtte tot meer transparantie.

Musk verhoogt directe inbreng

Intussen heeft de Amerikaanse miljardair Elon Musk zijn directe inbreng en die van zijn investeerders in de overname van Twitter verhoogd naar 33,5 miljard dollar (31,3 miljard euro). Zo daalt het bedrag dat de miljardair leent van banken. Dat blijkt uit een document dat woensdag bij de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) is ingediend.

Musk, medeoprichter en CEO van elektrische autofabrikantTesla, had aanvankelijk voor 25,5 miljard dollar aan leningen afgesloten, maar heeft dat bedrag verlaagd naar dertien miljard dollar. Hij wil toch geen leningen afsluiten die gedekt zijn door zijn Tesla-aandelen. De overname van Twitter zal in totaal 44 miljard dollar (41,1 miljard euro) kosten.