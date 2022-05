(Ex-)Anderlecht-spelers nemen afscheid van Vincent Kompany: “Bedankt om in mij te geloven wanneer veel mensen dat niet meer deden”

“Mijn parcours bij deze club zou er zonder jou misschien niet hetzelfde uitgezien hebben”, schreef Albert Sambi Lokonga, die vorige zomer naar Arsenal vertrok, op sociale media. “Bedankt voor alles. Veel spelers en mensen binnen de club zullen je daar missen.”

Ook Joshua Zirkzee bedankte zijn coach in het bijzonder voor zijn succes bij Anderlecht. “Bedankt om in mij te geloven in een periode wanneer veel mensen dat niet meer deden. Het beste in de toekomst”, aldus Zirkzee.

“Bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor de club en voor mij”, schreef Anouar Ait El Hadj. “Topcoach, fantastisch mens”, aldus Wesley Hoedt. Ook onder meer Marco Kana, Sergio Gomez, Josh Cullen en Lisandro Magallan schreven een kleine afscheidsboodschap op hun sociale media.