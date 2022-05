Cyriel Dessers zwaar teleurgesteld na verloren Conference League: “19 keer doe je bijna alles goed, en dan één foutje in de finale…”

De klap van het verliezen van de Conference League-finale kwam snoeihard aan bij Cyriel Dessers. “Negentien wedstrijden doen we bijna alles goed. Dan maak je in de finale één foutje en wordt dat gelijk afgestraft. Dat doet heel veel pijn.”

Onze landgenoot kwam er woensdagavond nauwelijks aan te pas in Tirana. Steeds weer stuitte hij op het defensieve blok van de Romeinen.

“Ik stond vaak tegen drie verdedigers. Als er dan rechte ballen komen zijn ze zo sterk en we hebben de ruimte die erachter lag net niet genoeg kunnen gebruiken. We werden nog een paar keer gevaarlijk, maar het was lastig, ook persoonlijk. Zij waren goed voorbereid en ze haalden goed de ruimte eruit”, aldus Dessers voor de camera van Veronica.

“Ze zijn meedogenloos”, vervolgde hij. “Zelfs als de bal niet in de buurt is komen ze met ellebogen en knietjes. Alles is geoorloofd. Maar ik moet ook onze eigen verdedigers complimenteren, op één momentje na hebben zij het perfect gedaan. We kunnen onszelf weinig verwijten.”

Schrale troost: Dessers topscorer

Dessers kroonde zich wel tot topscorer van de eerste editie van de Conference League. De spits van Feyenoord, dat hem huurt van Genk, kwam niet tot scoren tijdens de verloren finale tegen AS Roma, maar zijn concurrent Tammy Abraham ook niet.

Dessers scoorde tien keer in de Conference League. Abraham, de Engelse spits van AS Roma, bleef steken op negen treffers. Luis Sinisterra maakte dit seizoen elf doelpunten in negentien wedstrijden in de Conference League. De Colombiaanse linksbuiten scoorde vijf van die treffers echter in de voorronden. Alleen doelpunten in het hoofdtoernooi tellen mee in het klassement voor topscorers van de derde competitie van de UEFA.

Feyenoord heeft dit seizoen overigens ruim 13 miljoen euro aan premies ontvangen voor de prestaties in de Conference League. De club verloor de finale en greep zo naast een bonus van 2 miljoen euro voor de winnaar. Feyenoord speelde dit seizoen maar liefst negentien duels in de nieuwe competitie van de UEFA. Met de recettes van alle negen thuiswedstrijden van de Conference League houdt de club ruim 20 miljoen euro over aan de Conference League.

Trotse Bijlow baalt: “Een verschrikkelijk gevoel”

Justin Bijlow was net op tijd fit voor de Conference League-finale van Feyenoord tegen AS Roma. De doelman kon alleen niet voorkomen dat zijn ploeg met 1-0 verloor van de Italianen.

“Een verschrikkelijk gevoel”, zei Bijlow na afloop bij ESPN. „We wilden heel graag de cup naar Rotterdam meenemen, om het publiek te bedanken en Feyenoord en Rotterdam op de kaart te zetten. Dat is helaas niet gelukt. Ik denk niet dat we voor rust angstig waren, maar we waren wel veel beter in het begin van de tweede helft. Toen kregen we kansen, hadden we de druk erop en zag je dat ze ook echt moeite met ons hadden. Helaas was het niet genoeg”, aldus de keeper.

Voor hem persoonlijk was het wel een overwinning dat hij überhaupt op het veld stond in Tirana. “Dat was geweldig, maar ik had hier liever met een ander gevoel gestaan. Toch denk ik dat we niets anders dan trots op onszelf kunnen zijn. Twintig jaar geleden stond Feyenoord voor laatst in een Europese finale, maar toch sta ik hier nu met een heel vervelend gevoel.”