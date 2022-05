Bewoner bevangen door rook tijdens blussen van uitslaande brand in Sint-Truiden

Bij een uitslaande brand woensdagavond omstreeks 20 uur op de Hamaalweg in Sint-Truiden is een bewoner bevangen door de rook en bewusteloos geraakt. De kinesitherapiepraktijk brandde helemaal uit.

Bewoner Patrick Beckers zat woensdagavond aan tafel voor het avondeten, maar rook plots een brandgeur. Hij ging kijken wat er aan de hand was en werd geconfronteerd met een uitslaande brand in zijn kinesitherapiepraktijk. Meteen werden de hulpdiensten gealarmeerd door zijn echtgenote.

Bij aankomst van de Hulpverleningszone Zuid-West-Limburg sloegen de vlammen al door de ramen. “Onze mensen zijn de praktijk binnengedrongen en troffen er het slachtoffer aan die bevangen was door de rook en half bewusteloos op de grond lag”, zegt sectorcommandant Dirk Odeurs. “Hij was zelf beginnen te blussen met de waterslang en vermoedelijk door de hitte en verstikkende dichte rook bewusteloos geraakt. Terwijl een tweede groep de brandhaard aanviel heeft een andere het slachtoffer nog tijdig kunnen naar buiten evacueren en hem ter plaatse zuurstof toegediend. Zodra de ambulance arriveerde, is hij overgebracht naar het ziekenhuis,” aldus Odeurs. “Daar kwam hij weer bij bewustzijn. Wellicht kan hij woensdagavond nog terug naar huis keren.”

De schade is enorm. Naast brand- is er ook veel rookschade. De brand heeft enorm snel om zich heen geslagen, waardoor de praktijk volledig is uitgebrand. “Volgens de bewoner is de brand vermoedelijk ontstaan door een kortsluiting in een van de computers in de praktijk, de enige toestellen die op het net waren aangesloten”, besluit Odeurs.(jcr)