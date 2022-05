Randolph wijst Filou Oostende de weg naar nieuwe zege in basketfinale: 11e titel op een rij ligt voor het grijpen

En heel vlot roterend Oostende zocht en vond zo vlot doorgang in de Mechelse defensie dat deze derde finale aan de rust (50-30) al in zijn definitieve plooi lag. Na de 86-69-overwinning leidt Oostende met 2-1 in deze opmerkelijke titelfinales.

De Oostendenaars vonden in dat initiële kwart hun vuurkracht vanop afstand terug: 4 op 5 driepunters. Ze zetten hun acht vrijworpen feilloos om en ze wonnen 12 van de 16 luchtduels. Het verklaart de 24-11-tussenscore waaraan Loubry en co knaagden tot 26-18.

Toen ook Randolph met vrijworpen en een bom uit de linkerhoek begon te produceren, was coach Michiels na 15’03” verplicht tot een tweede time-out. Er stond een 37-23-bonus op het scorebord. Zijn inspiratie hielp niet. Na een nieuwe bom van Randolph maakte Michiels zich boos. Dankbaar zette Gillet de toegekende vrijworp wegens een technische fout om. Daar was de twintiger: 43-23. Een and one van Brimah hield dat verschil aan de rust (50-30) op het bord. De dominantie in de rebounds was toen al toegenomen tot 22-8. Van der Vuurst had al zeven assists uitgedeeld.

Vroeg in het derde bedrijf hoorde Palinckx zijn vierde fout. Iets later zorgde een duw van Foerts tegen de gevallen Jantunen voor veel commotie. Foerts kreeg zijn derde streepje en de rust keerde terug. Jantunen keek vervolgens snel tegen een derde en vierde fout aan. Ook Foerts was enel eenzelfde lot beschoren. In het scoreverschil veranderde er tijdens deze tien minuten nauwelijks iets: 68-50 aan het halfuur.

Het vierde wedstrijdschuifje opende met de tiende assist van Keye van der Vuust. Graag dunkte Bratanovic die bal door het netje: 70-50. Kangoeroes gaf niet op en naderde via Stephens en Alston tot 77-62. Tijd voor een time-outaanvraag door coach Gjergja. Maar Booth en Randolph stopten meteen die poging tot remonte van de Maneblussers. Dat Gillet en Jantunen hun vijfde fout hoorden, had geen invloed meer op de 86-69-overwinning. Van der Vuurst realiseerde met 10 punten en evenveel assists een double-double. Randolph was de uitblinker met 18 punten, 7 rebounds en 5 assists. Kangoeroes Mechelen kan moed halen uit de twee kwartzeges, 18-20 in het derde en 18-19 in het vierde.

Oostende, 22-voudig landskampioen, waarvan tien op een rij, staat op één zege van een nieuwe landstitel. Daartoe krijgen de Zeekapiteins nog twee kansen: vrijdag aan de Winketkaai in Mechelen of zondag thuis.

OOSTENDE: (28 op 57 waarvan 7 op 19 driepunters, 23 op 31 vrijworpen, 29 fouten) RANDOLPH 10-8, BOOTH 8-13, VAN DER VUURST 6-4, BRATANOVIC 2-9, JANTUNEN 3-0, Conger 2-0, Buysschaert 4-2, Gillet 8-0, Brimah 7-0, Troisfontaines 0-0, Kediambiko 0-0, Pintelon 0-0.

KANGOEROES MECHELEN: (20 op 48 waarvan 7 op 21 driepunters, 22 op 30 vrijworpen, 24 fouten) STEPHENS 3-14,- LOUBRY 9-0, ALSTON 6-8, FOERTS 0-0, PALINCKX 8-0 Van Buggenhout 0-0, Kotrulja 0-2, Mennes 0-2, Brodeur 4-10, Waleson 0-0.