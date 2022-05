Red Dragons starten Golden League met 3-0 zege tegen Letland

De Red Dragons (FIVB-26) zijn woensdag in Aalst met een 3-0 zege tegen Letland (FICB-49) gestart in de Golden League. De setstanden waren 25-16, 27-25 en 25-16. De Belgische volleybalmannen speelden hun eerste wedstrijd onder hun nieuwe coach Emanuele Zanini.

In de andere wedstrijd van de eerste speeldag in groep C ging Tsjechië (FIVB-30) met 1-3 (18-25, 27-25, 18-25, 22-25) winnen in Estland (FIVB-48). De groepswinnaar speelt de Final Four in Kroatië.

De Final Four van de vorige editie vond in Kortrijk plaats. De Belgen werden toen voor eigen publiek vierde. Turkije won het toernooi.