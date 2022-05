Een ontploffing op 700 kilometer van de wedstrijd zelf: 50.000 Roma-fans uit hun dak bij goal en winst Conference League-finale

AS Roma kwam in de eerste helft op een 1-0 voorsprong in de Conference League-finale in Tirnana tegen Feyenoord. Met dank aan toptalent Nicolo Zaniolo (22). In het Stadio Olimpico in Rome gingen 50.000 uitzinnige fans, zij die niet mee konden naar de Albanese hoofdstad (er waren slechts 22.000 tickets), uit hun dak toen ze de Italiaan zagen scoren op groot scherm.