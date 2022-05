Moeder schutter van Texas getuigt: “Salvador was absoluut niet gewelddadig”

“Er worden vooral leugens en halve waarheden over ons verteld. Ik weet ook niet wat mijn zoon heeft bezield. Maar gewelddadig is hij nooit geweest”, zegt Adriana Reyes. De moeder van de schutter van Texas leeft mee met de nabestaanden, zegt ze.

Een zoon die overal als een monster wordt omschreven die ze binnenkort moet laten begraven. En een moeder die voor haar leven vecht nadat ze door haar kleinzoon in het hoofd werd geschoten. Adriana Reyes weet het ook even niet meer. En ze had het al zo moeilijk. De vrouw vecht tegen een zware drugsverslaving. Dat is de reden waarom de dader thuis vertrok en tijdelijk bij zijn grootouders woonde.

“Ach, er wordt hier veel geroddeld. Maar er is allemaal niets van aan. Ik had een goede band met mijn zoon. Het klopt wel dat hij een beetje speciaal was. Erg teruggetrokken. Hij had ook geen vrienden. Maar zo zullen er wel meer zijn”, huilt Adriana.

Raadsel

Waarom haar zoon het vuur opende op leerlingen van de Robb Elementary School in Uvalde zal ook voor haar een raadsel blijven. “Hij was alleszins geen gewelddadig iemand. Hij liet zich als kind net te veel doen. Daarom werd hij gepest”, zegt ze. “Ik bid nu voor al die gezinnen die een dierbare verloren hebben. Ik bid ook voor al die onschuldige kinderen. Mijn moederhart bloedt.”

Adriana bezocht woensdag samen met haar vader haar moeder Celia Gonzalez in het ziekenhuis. Zij vecht nog altijd voor haar leven nadat haar kleinzoon haar in het hoofd schoot. “De artsen kunnen voorlopig geen voorspellingen doen over haar herstelkansen. Maar mijn zus en ik zullen klaarstaan om voor haar te zorgen, de dag dat ze het ziekenhuis zou kunnen verlaten.”

Afgelopen maandag had ze voor het laatst contact met Salvador. “Hij was jarig. Ik had een kaart voor hem gekocht en een Snoopy-knuffel.” Salvador deed zichzelf twee semiautomatische wapens cadeau. Die kon hij als 18-jarige zonder problemen kopen.