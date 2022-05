Een Belgische stunt op Roland-Garros: Sander Gillé en Joran Vliegen schakelen Franse titelverdedigers uit

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich woensdag in Parijs voor de tweede ronde van het dubbelspel geplaatst op Roland-Garros. Dat ging ten koste van de Franse titelverdedigers Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut, Het Limburgse duo won met 6-4, 6-7 (5/7) en 6-3.

De Australiërs Luke Saville en Jordan Thompson, die de Serviër Dusan Lajovic en de Tsjech Jiri Vesely met 7-6 (8/6) en 7-5 uitschakelden, zijn de volgende tegenstanders voor Gillé en Vliegen.

Herbert en Mahut vormden het derde reekshoofd op het gravel in de Franse hoofdstad. Ze wonnen het toernooi al twee keer, vorig jaar en in 2018. Ook het Australian Open (2019), Wimbledon (2016) en het US Open (2015) staan op hun erelijst.

Gillé en Vliegen nemen voor de derde keer deel aan Roland-Garros. Vorig jaar haalden ze de derde ronde (achtste finales), bij hun debuut in 2020 gingen ze er meteen uit.