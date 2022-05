Roland Garros-opponente voor clash in derde ronde: “Elise Mertens haalt net zoals ik veel ballen terug, we gaan vijf uur spelen”

Varvara Gracheva (WTA 71) wordt vrijdag de opponente van Elise Mertens (WTA 32) in de derde ronde van Roland-Garros. De Belgische nummer een in het vrouwentennis profiteerde woensdag in de tweede ronde van het verstek van de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 69), die positief testte op corona. Gracheva versloeg op haar beurt de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 42).

“Ik ben heel moe, maar heel blij”, reageerde de Moskoviete. “Het is de tweede opeenvolgende keer dat ik me hier in Parijs kwalificeer voor de derde ronde en dat voelt als een bevestiging voor mij. Het is het bewijs dat het geen toeval is. Het was vandaag een epische match die beide kanten uit kon gaan. Het verschil zat misschien in het afdwingen van meer kansen door me intelligent te tonen en minder fouten te begaan. Ik weet niet of gravel mijn beste ondergrond is. Het is in elk geval de ondergrond waarop ik mijn beste resultaten haal.”

Het wordt de allereerste confrontatie tussen Gracheva en Mertens. “Maar ik heb wel een idee van de manier waarop Mertens speelt. Het is een hele stabiele speelster. Ze haalt net zoals ik veel ballen terug. We gaan vijf uur spelen. Vorig jaar was ik in hetzelfde stadium tegen Kostyuk zo gestresseerd dat ik geen bal binnen sloeg. We zullen zien hoe ik me deze keer zal gedragen. Het wordt een interessant duel.”

© ISOPIX

Goffin: “Tiafoe is moeilijke tegenstander, maar wel haalbare kaart”

David Goffin (ATP-48) weet dat hij in de derde ronde van Roland-Garros met de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP-27), begin deze maand finalist in Estoril, een sterke tegenstander treft. “Maar het is wel een haalbare kaart”, verklaarde de 31-jarige Luikenaar woensdag.

“Moeilijk wordt het wel. Het is misschien niet zijn natuurlijke ondergrond, maar Tiafoe heeft altijd al goed gespeeld op gravel. Hij serveert goed, glijdt goed over het gravel, heeft een vrij zware forehand en kan met zijn backhand, die hij vroeg neemt, in het terrein komen. Hij beschikt over alle wapens die hij nodig heeft op deze ondergrond. Dat hij in Estoril de finale bereikte heeft me dan ook helemaal niet verbaasd. Hij kan zo’n toernooi winnen.”

Zelf zit Goffin na een moeilijke start van het seizoen weer op het goede spoor. “Het was vooral door een gebrek aan matchritme dat ik wedstrijden verloor. Bij het begin van het gravelseizoen won ik wel een paar wedstrijden op rij en was ik vertrokken.”