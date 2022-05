Het Hasseltse tienerfestival We R Young is woensdag rond 18 uur door de ordediensten stilgelegd door een geval van needle spiking. Een vijftiental meisjes werden onwel. Het terrein is ontruimd. Was jij daar aanwezig of ken jij iemand die het festival bijwoonde en daarover wilt getuigen? Laat ons dan iets weten via onderstaand formulier.