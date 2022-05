Tienerfestival We R Young in Hasselt stilgelegd: 15-tal meisjes onwel door ‘needle spiking’

Het Hasseltse tienerfestival We R Young is woensdag rond 18 uur door de ordediensten stilgelegd door een vermoedelijk geval van needle spiking. Een vijftiental meisjes werden onwel. Het terrein is ontruimd. Die beslissing kwam er nadat een vijftiental meisjes onwel waren geworden.

Om 17 uur voelde een eerste meisje zich ziekjes en meldde zich aan bij de verpleegpost. “Ze vertelde er dat ze een prik zou gevoeld hebben”, zegt Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Het probleem met ‘needle spiking’ deinde op de festivalweide al snel uit tot een vijftiental personen, allemaal meisjes. We hebben meteen ons noodinterventieplan opgestart en zijn in overleg gegaan met de ordediensten om het festival meteen te beëindigen. Dat is even voor 18 uur gebeurd, waarna het hele terrein ontruimd is.”

“De mensen die zich onwel voelden, zijn voorlopig op het terrein verzorgd. Daar zal bekeken worden door artsen of een verdere behandeling in het ziekenhuis nodig is. Intussen zijn ook de gerechtelijke instanties op het terrein om te bekijken hoe een en ander gebeurd kan zijn. Maar voorlopig is er geen spoor van mogelijke schuldigen.”

Voor heel wat ouders kwam er een verrassend telefoontje van hun kinderen die plots twee uur vroeger dan het geplande einduur van 20 uur moesten opgehaald worden. In de buurt werd het dan ook behoorlijk druk door passerende voertuigen. DJ

© Luc Daelemans

© Luc Daelemans

© Luc Daelemans

© Dirk Jacobs

© Dirk Jacobs

© Luc Daelemans

© Dirk Jacobs