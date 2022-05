KRC Genk verlengt contract van jonge doelman Mike Penders (16)

Ondanks zijn jeugdige leeftijd – hij wordt in juli 17 – wordt Penders als een groot talent in de Genkse jeugdopleiding beschouwd. Vorig jaar tekende hij zijn eerste profcontract en Genk laat er geen gras over groeien om hem langer aan de club te binden.

De boomlange Penders kwam vier jaar geleden over van de Genkse eersteprovincialer Bregel Sport en maakt sinds enkele maanden deel uit van de A-kern van KRC Genk. Hij behoort eveneens tot de beloftenkern die volgend seizoen in 1B zal aantreden. Penders heeft tevens al verschillende selecties voor de nationale jeugdelftallen op zijn naam staan.