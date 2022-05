Tongerse spits Jamie Yayi Mpie (20) tekent profcontract bij Roda JC

Jamie Yayi Mpie (20) voetbalt ook de komende seizoenen bij de Nederlandse tweedeklasser Roda JC. De gewezen jeugdinternational uit Tongeren streek in januari transfervrij neer in Kerkrade nadat zijn contract bij Serie A-club Sampdoria werd ontbonden. Bij Roda werd hij al snel een vaste invaller en kwam hij ook één keer tot scoren.

De club uit Nederland Limburg ziet duidelijk potentieel in de Limburgse aanvaller, want hij mocht woensdag zijn handtekening zetten onder zijn eerste profcontract. Die overeenkomst verbindt hem tot de zomer van 2024 aan de club waar ook gouwgenoten Xian Emmers en Stefano Marzo aan de slag zijn. Roda eindigde het reguliere seizoen op de vijfde plaats en werd vervolgens in de play-offs om promotie uitgeschakeld door Excelsior Rotterdam.