Remco Evenepoel is niet langer de leider in de Ronde van Noorwegen. De Noor Tobias Halland Johannessen wipt dankzij de bonificaties over onze landgenoot naar de eerste plaats na een rit gewonnen door de Brit Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers). “Geen probleem”, vond Evenepoel. “Laat hen het nu maar controleren.”