Labo van Marc Van Ranst ontdekt “handvol mutaties” in apenpokkenvirus

In het labo van viroloog Marc Van Ranst aan de KU Leuven zijn de voorbije dagen een “handvol mutaties” van het apenpokkenvirus ontdekt. Dat zegt Van Ranst in een artikel van The financial times, maar hij zegt aan onze redactie dat er op dit moment geen reden is voor grote bezorgdheid. “Virussen muteren nu eenmaal.”

In het Rega-instituut van de KU Leuven werden de positieve stalen van het apenpokkenvirus die in ons land ontdekt werden uitgebreider onderzocht. Daaruit kwam aan het licht dat er een “handvol mutaties” is bij het virus. “Wanneer je virusgenomen met elkaar vergelijkt, dan vind je altijd wel een paar mutaties”, zegt Van Ranst aan onze redactie.

De mutaties werden ontdekt bij positieve stalen in ons land. In andere landen zijn laboratoria waar gelijkaardig onderzoek wordt uitgevoerd, en als al die resultaten bijeengebracht zal nog veel meer bekend raken over het virus. “Waar de oorsprong ligt bijvoorbeeld. Het kan ook aantonen dat het al veel langer mensen aan het infecteren is zonder dat we dat weten”, zegt Van Ranst.

Verontrustend noemt hij het niet. “RNA-virussen muteren elke dag”, aldus de viroloog. “Bij DNA-virussen, zoals het apenpokkenvirus, gaat dat iets trager omdat er niet zoveel zijn.” Die mutaties kunnen ertoe leiden dat virussen, zoals we dat bij Covid-19 zagen, telkens besmettelijker en ziekmakender worden. “Maar we hebben geen aanwijzingen om te denken dat dat hier het geval is. Daarvoor zal nog veel bijkomend onderzoek nodig zijn, en zullen we vooral over een langere periode moeten kijken. Als je de evolutie van dit virus bekijkt, dan is het wel duidelijk dat het over de decennia heen besmettelijker is geworden. Maar de komende maanden en jaren gaan we er meer over te weten komen.”