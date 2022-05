Garnizoen Beringen klaar om morgen 6.000 festivalgangers te verwelkomen

Muziekfestival Garnizoen is een kleine elektronische spin-off van Pukkelpop. De eerste twee edities vonden plaats in Diest. Garnizoen pakt uit met klinkende namen zoals Charlotte de Witte, Matador en Black Mamba. Tijdens de veiligheidsrondgang woensdagnamiddag benadrukte Chokri Mahassine “dat het evenement niet mogelijk was geweest zonder de nauwe samenwerking met de stad Beringen. We zijn blij dat we Garnizoen op de be-Mine site van Beringen mogen organiseren.” Ook de Beringse burgemeester Thomas Vints (cd&v) is tevreden met de komst van festival Garnizoen naar zijn stad. “Het is een mooi nieuw event voor onze stad en dat op een unieke erfgoed locatie. Ik kijk al uit naar de beats in het prachtig uitgelichte decor.”

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

(zb)