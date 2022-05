GIRO 2022. ETAPPE 18 (Borgo Valsugana-Treviso): Allerlaatste kans voor de sprinters, wie houdt Arnaud Démare van vierde ritzege?

Na enkele loodzware bergritten vlakt het parcours voor de achttiende etappe af tot enkele heuvels. Een opluchting voor de sprinters, die donderdagmiddag nog een laatste keer kunnen vlammen in de Giro. Alleen de Muro di Ca’ del Poggio kan onderweg voor wat nervositeit zorgen. Sprint Démare naar zijn vierde zege, Cavendish naar zijn tweede of schiet Gaviria eindelijk eens raak deze Giro?

Start: om 13.45 uur in Borgo Valsugana

Aankomst: omstreeks 17.15 uur in Treviso

Afstand: 156 km (neutralisatie van 3,6 km)

Het parcours

Met de woensdagrit naar Lavarone zit het drieluik in de Italiaanse Alpen er definitief op, vrijdag en zaterdag wachten nog twee stevige bergritten. Tussendoor mogen de sprinters nog eens tonen wat ze waard zijn, in de allerlaatste kans op een massaspurt in deze Giro.

Na de duizenden hoogtemeters van de afgelopen dagen zullen de snelle mannen donderdagmiddag opgelucht ademhalen, al is de rit tussen Borgo Valsugana en Treviso nu ook weer niet biljartvlak. Van echte bergen is er gelukkig voor hen geen sprake, het gaat meer om heuveltjes. Na dik twintig kilometer ligt de eerste van twee beklimmingen van vierde categorie, al zal de Scale di Primolano (2,6 km aan 4,2%) niet echt een rol van betekenis spelen. Die puist lijkt eerder een opwarmertje te gaan worden voor de Muro di Ca’ del Poggio. Die is kort maar wel loodrecht omhoog: 1,1 kilometer lang klimmen aan 12,3%, met een piek van 19%. Vanaf de top gaat het nog vijftig kilometer in vlakke tot dalende lijn naar het lokale circuit in Treviso, die de renners eenmaal aandoen alvorens te finishen op de brede Via Nino Bixio.

De favorieten

We spreken wel over de snelle mannen, maar een vroege vlucht zou het wel eens ver kunnen schoppen op weg naar Treviso. Al zullen de sprintersploegen er zeer kort op zitten, met de finale van de dertiende etappe in het achterhoofd. Toen werden de vier vroege vluchters pas onder de vod van de laatste kilometer gegrepen, na een sterke inhaalrace van de mannen van Groupama-FDJ en dito sprint van Arnaud Démare, zijn derde al deze Giro.

Met zijn vorm én ploeg is Démare ook vandaag weer de te kloppen man. De paarse trui hangt al een tijdje stevig om zijn schouders en hij kan dus voor de vierde keer winnen deze Giro. Dat gaat de Fransman echt niet laten liggen. Al zal hij toch moeten opletten voor Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl). De Brit was de snelste in de eerste massaspurt, voor Démare op Hongaarse bodem en wil dat ook in de allerlaatste sprintkans zijn. De honger zal ook groot zijn bij Fernando Gaviria. De Colombiaan van UAE Team Emirates sprintte al twee keer naar zilver en wil eindelijk eens scoren deze Giro, het is ten slotte zijn laatste kans.

Tot daar de verwachte, grote namen. Kan er iemand anders verrassen? We kijken dan vooral naar Alberto Dainese. De jonge Italiaan is na het wegvallen van Cees Bol de enige sprinter bij Team DSM en is katterap. Dat zagen we al met zijn verbluffende ritzege in Reggio Emilia. Ook Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) is een sneltrein en werd in Cuneo knap tweede achter Démare. Hij kan donderdag zijn eerste Giro-rit ooit winnen.

Mogen we nog iets verwachten van de rappe Belgen in de allerlaatste Italiaanse sprintkans? Edward Theuns reed al verschillende ereplaatsen bijeen en het parcours zou geen enkel probleem mogen vormen, hij is in Vlaanderen wel meer gewoon. Sluit de Gentenaar van Trek-Segafredo zijn Giro in stijl af? Lawrence Naesen (AG2R Citroën) sprintte in Reggio Emilia naar een knappe tiende stek en zal hopelijk ook in Treviso in de voorposten te zien zijn.

Dit zijn de sleutelmomenten

Als de sprinters het ergens lastig kunnen krijgen, dan is het wel op de Muro di Ca’ del Poggio. De Poggio, niet die van Milaan-Sanremo, is kort maar extreem krachtig door verschillende pieken, de steilste tot 19%. Voor sprinters die na meer dan twee weken koers vermoeid zijn en bij de kleinste hoogtemeter het zuur in de benen krijgen, kan dit wel eens lastig worden. En dan nog is er niet meteen een man overboord. Als er al een schifting zou gebeuren op de steile Muro, hebben de snelle mannen nog meer dan een uur de tijd om de meubelen te redden en de sprinttrein klaar te maken voor de allerlaatste massasprint in deze Giro.

Dit moet u nog weten

De laatste keer dat het Giro-peloton over de meet kwam in Treviso, was voor de twaalfde rit in 2013. Mark Cavendish, toen de snelste van het pak voor Bouhanni en Mezgec, heeft ongetwijfeld zin in een herhaling. Sprint de Manx Missile naar twee op twee in de brede straten van Treviso?

Voor roze trui Richard Carapaz en zijn team INEOS Grenadiers is Treviso een speciale aankomstplaats. De Britse brigade, vroeger Team Sky, rijdt al meer dan tien jaar rond op fietsen van het Italiaanse merk Pinarello, dat zijn fabriek heeft in Treviso. Samen wonnen ze al zeven keer de Tour de France, en vorig jaar kwam daar nog de Giro bij met Egan Bernal. Als Carapaz zijn roze trui kan volhouden tot in Verona zondag, dan rijdt de eindwinnaar van de Ronde van Italië ook dit jaar op tweewielers van Pinarello.